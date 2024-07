A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) espera para as próximas semanas as definições essenciais para início das vendas de passagens para o aeroporto de Porto Alegre. À coluna, a agência reguladora detalhou que as companhias aéreas deverão fazê-lo "após a declaração de capacidade do aeroporto e indicação da data da disponibilidade da infraestrutura". Ambos precisam ser feitos pela Fraport, a operadora do Salgado Filho.