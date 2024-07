Exportações e importações pelo aeroporto Salgado Filho terão queda de R$ 580 milhões em 2024, prevê Fiergs

Além do transtorno gerado para o deslocamento de passageiros que desejam chegar e partir de Porto Alegre, a interrupção do funcionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, fechado pela enchente desde maio, também causa impacto econômico e logístico às empresas gaúchas. De acordo com estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a falta de operação no terminal de cargas na Capital deve gerar uma queda de aproximadamente R$ 580 milhões (cerca de US$ 107 milhões) nas exportações e importações que se utilizariam da estrutura aeroportuária ao longo de 2024.