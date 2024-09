O plano de um "aeroporto backup" para o Rio Grande do Sul

Um "aeroporto backup" foi o que chamou a atenção da coluna na apresentação do Plano Rio Grande, projeto de reconstrução pós-enchente elaborado pelo governo do Estado. Backup é um termo usado para cópia de segurança de dados. A ideia, portanto, é ter, oficialmente e na prática, um aeroporto capaz de ser alternativa para caso ocorram novamente problemas no Salgado Filho, em Porto Alegre, que reabrirá em 21 de outubro após quase seis meses fechado devido a estragos da enchente. Chefe da Casa Civil, Artur Lemos disse que esse terminal de reserva precisa ser economicamente viável mesmo que atue na sua total capacidade apenas em situações extremas, ainda que tenha potencial de crescimento próprio. A coluna perguntou: seria um novo ou adaptação de outro existente?