Infraero investe R$ 10 milhões em dois aeroportos do Interior e tem outros no radar: "Temos interesse em todos"

Após receber a outorga cedida pelo governo do Estado, a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) está assinando os contratos para investir nos aeroportos de Torres, no Litoral, e Canela, na Serra. Em 15 dias, começam as liberações para iniciar os voos para os terminais. No Estado - ao som de quero-queros -, o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, deu entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Veja trechos abaixo e ouça à integra no final da coluna.