Milhares de demissões e desmontagem de plataforma travada voltam a assombrar polo naval do RS

O fim de um projeto e o início travado de outro colocam o polo naval em novo momento de baixa, que alterna com breves sinais de retomada desde a decadência do setor após os escândalos de corrupção da Operação Lava Jato. Em São José do Norte, o Estaleiro EBR (Estaleiros do Brasil) está entregando sua última encomenda de módulos para a Petrobras e iniciou a demissão de boa parte dos 3 mil trabalhadores. "São 100 dispensas por vez", diz o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio Grande e São José do Norte (Stimmerg). Em uma pequena nota, a empresa afirma estar buscando novos contratos, mas não especifica quais.