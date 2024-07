Com a pista do aeroporto Salgado Filho prestes a completar três meses sem pousos e decolagens em operação normal, o número de passageiros transportados sofreu queda brusca. Em junho, o total de embarques e desembarques na Grande Porto Alegre, que atualmente ocorrem na Base Aérea de Canoas, atingiu apenas 8,6% do observado em abril, segundo dados do Painel da Reconstrução, do Grupo RBS.