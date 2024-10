A terceira edição do Natal nos Vinhedos está confirmada para ocorrer em dezembro e já tem atrações confirmadas para o circuito de seis dias. A programação ocorre nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro (sextas-feiras e sábados), no km 21 da RS-444, no Vale dos Vinhedos (em frente à Vinícola Miolo), mesmo local das duas primeiras edições.