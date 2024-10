Feira do Livro de Bento Gonçalves se inicia nesta quarta-feira com 140 atrações na Via Del Vino

A primavera é a temporada das feiras do livro pelo Estado. Em Caxias do Sul, a 40ª edição da Feira do Livro se encerra nesta sexta-feira (13). Enquanto que, em Bento Gonçalves, o evento que chega a sua 39ª edição abre nesta quarta-feira (9) e segue até o dia 20, com mais de 140 atrações gratuitas, na Via Del Vino.