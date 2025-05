Fábrica do Grupo Semeato é leiloada por R$ 15,2 milhões; dinheiro vai para pagar dívidas trabalhistas 

A fábrica 3 do Grupo Semeato, localizada no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, foi arrematada em leilão por R$ 15,2 milhões no dia 5 de maio. A compradora é uma empresa com sede em Passo Fundo, que fará o pagamento através de uma entrada de R$ 7,5 milhões e mais 12 parcelas de R$ 648 mil.