Campeonato Integração volta a ser disputado neste final de semana

Disputas acontecem desde 1983. Campeonato de Integração / Divulgação

A Comissão Organizadora do 35º Campeonato de Integração 2025 anunciou oficialmente a volta da disputa de futebol amador. No sábado (17), os primeiros confrontos acontecem a partir das 13h30min, em diferentes comunidades de Caxias do Sul.

Um dos torneios mais tradicionais do futebol amador de Caxias do Sul voltará a ser disputado após um hiato de sete anos, motivado por inúmeros fatores que afetaram a manutenção das ações, festividades e eventos nas comunidades envolvidas.

As atividades retornam incentivando o lazer, esporte e turismo em cinco comunidades caxienses: Nossa Senhora da Saúde (time Estrela), Linha 40 (time Palmeiras), São Bráz (time Juvenil), Santa Lúcia (time Santa Lúcia) e Pedancino (time Pedancino).

— Esperamos ter um campeonato forte e competitivo, com clubes que envolvam a comunidade. Nosso campeonato é um dos mais tradicionais da cidade e queremos, ao longo dos anos, retomar outras atividades e parcerias para buscar a grandeza do esporte e lazer em Caxias do Sul — comentou Elton Boldo, presidente da Comissão Organizadora.

Com as categorias Sênior, de 50 a 55 anos, e Master, acima dos 40 anos, os jogos acontecem aos sábados à tarde, com inícios das 13h30min às 15h30min, respectivamente.

Jogos de Sábado (17/5):

Sênior — Santa Lúcia X Estrela — Sociedade Esportiva Recreativa Santa Lúcia — 13h30min

Master — Santa Lúcia X Estrela — Sociedade Esportiva Recreativa Santa Lúcia — 15h30min

Sênior — Pedancino X Palmeiras — Agremiação Social e Esportiva Pedancino — 13h30min