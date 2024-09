De 9 a 20 de outubro, a Via del Vino, em Bento Gonçalves, vai respirar literatura com a realização da 39ª Feira do Livro do município. Neste ano, o tema é Histórias que todos contam. O patrono será o escritor infantojuvenil Eliandro Rocha. O escritor homenageado é o professor bento-gonçalvense Ismael Sebben.