O Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado começa nesta quinta-feira (10), com cerimônia de abertura marcada para as 10h30min, no Lago Joaquina Rita Bier, no Centro. Além da variedade de opções gastronômicas, o evento contará com mais de 25 apresentações, entre músicos e intervenções artísticas. Toda a programação cultural é gratuita. O festival, que ocorre das 11h às 22h, segue até 20 de outubro.