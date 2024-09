Decoração do Natal Luz já é vista por quem circula pelas ruas de Gramado

O bom velhinho está chegando: a partir do dia 24 de outubro se inicia o 39º Natal Luz de Gramado. Mas a pouco menos de um mês para a abertura, a decoração natalina está sendo montada na área urbana do município das Hortênsias. Estão no pórtico de entrada pela RS-235, nas rótulas pelas ruas até o Centro e na ilha do Lago Joaquina Bier, com imagens do papai-noel, anjos, renas e luzes. Os ingressos e a programação, que seguirá até o 19 de janeiro de 2025, podem ser encontrados no site natalluzdegramado.com.br.