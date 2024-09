Com previsão de entrar em funcionamento na próxima semana, o Centro de Intervenção Educacional Especializada (Cinede) prevê oferecer até 500 atendimentos mensais para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados na rede municipal de Caxias do Sul. O serviço, que é gratuito, tem o objetivo de fazer intervenções pedagógicas qualificadas para complementar o atendimento escolar.