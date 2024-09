Campanhas à prefeitura de Caxias investem R$ 555 mil em propaganda impressa e ajudam a fortalecer ainda mais o setor gráfico

Santinhos, panfletos, colinhas, adesivos e outros materiais gráficos são tradicionais em época de eleições. Em 2024 não é diferente. As ruas mostram isso. Da mesma forma, em uma rápida consulta nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pode-se identificar que todas as chapas de Caxias do Sul possuem investimentos para ter divulgação por meio de material impresso. Juntas, as campanhas eleitorais dos quatro candidatos à prefeitura de Caxias investem cerca de R$ 555 mil em materiais gráficos (veja mais detalhes abaixo). A demanda, obviamente, é bem recebida pelos setor empresarial, uma vez que é mais uma forma de fazer a economia girar.