Confirmados os primeiros nomes da segunda edição do CIC Connection

Patricia Acioli, diretora de comunicação corporativa e sustentabilidade da Scania , e Mauro Correia, CEO da HPE Automotores do Brasil, representante oficial das marcas Mitsubishi e Suzuki no país, farão a abertura do CIC Connection deste ano.

A segunda edição do CIC Connection será realizada nos dias 25 e 26 de junho, no UCS Teatro, em Caxias do Sul. O evento terá como tema "O equilíbrio entre o humano e o algoritmo". Os passaportes estão à venda no site cicconnection.com.br.