Contra ou a favor? Entidades empresariais de Caxias do Sul repercutem a possibilidade de retorno do horário de verão

Amado por uns, odiado por outros, o horário de verão voltou a ser tema no Brasil, já que o governo federal estuda a possibilidade de reimplantar o modelo. A possibilidade também repercute nas entidades de Caxias do Sul. Os segmentos de entretenimento e lazer preferem o retorno, já que o dia mais amplo e o calor aumentam o desejo das pessoas de curtir por mais tempo além do horário habitual. Por outro lado, o produtor rural costuma sofrer mais, já que o calor intenso na hora de trabalhar na lavoura prejudica a rotina.