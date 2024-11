Chegada do Papai Noel abre programação artística do 37° Sonho de Natal de Canela

Como é tradicional em Canela, o Papai Noel chegou de forma radical no 37° Sonho de Natal: fazendo rapel com seus ajudantes pela torre da Catedral de Pedra. O espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel fez sua estreia na noite desta sexta-feira (1°). Com duas exibições, às 20h e às 21h, a atração abriu a programação artística do evento, que continua até 12 de janeiro de 2025. Após a chegada triunfal, o Papai e a Mamãe Noel caminharam pelo meio da multidão, que assistiu ao show nos jardins da Igreja Matriz, e embarcaram num carro conversível até chegar na sua morada na Praça João Corrêa.