Líder supremo do Irã critica táticas de 'intimidação' após ameaças de Trump

"Para eles, as negociações não são uma forma de resolver problemas, mas sim de dominá-los, e eles querem impor sua vontade ao outro lado por meio das negociações", acrescentou a máxima autoridade estatal durante um discurso às autoridades por ocasião do Ramadã.

Em 2018, o presidente dos EUA retirou-se unilateralmente de um acordo nuclear internacional que seu país havia assinado com o Irã três anos antes. O texto previa o levantamento de algumas sanções contra Teerã em troca do controle sobre as atividades nucleares do Irã.