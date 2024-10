Um dos principais símbolos do Natal de Canela, a Descida do Papai Noel pela torre da Catedral de Pedra, ganhou um roteiro que promete surpreender o público. Com recursos viabilizados pela iniciativa privada dentro do projeto Luminata, o espetáculo estreia reestilizado nesta sexta-feira (1°) em sessão dupla, às 20h e às 21h.