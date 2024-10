Cidade encantada Notícia

Com decoração de pinheirinhos, Sonho de Natal será aberto nesta sexta-feira em Canela

Além da decoração, o evento também contará com o espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, que promove a tradicional descida do Papai Noel

24/10/2024 - 14h56min