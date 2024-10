Cidades da Região das Hortênsias já contam com programações especiais de Natal. Em Canela, nesta sexta-feira (1°) tem a tradicional descida do Papai Noel na Catedral durante o 37° Sonho de Natal; em Nova Petrópolis, no sábado (2), ocorre show da banda Os McCoys; já em Gramado, no sábado, tem apresentação do espetáculo Nativitaten, no Lago Serra Park, durante o 39° Natal Luz.