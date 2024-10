Abóboras com rostos, fantasmas, caveiras e chapéus de bruxas em tons de laranja, roxo e preto decoram prateleiras de comércios em Caxias do Sul para o Halloween, comemorado nesta quinta-feira (31). Também conhecido popularmente como o Dia das Bruxas, a data ainda não está entre as principais geradoreas de vendas para os comerciantes da maior cidade da Serra, mas agrada os lojistas.