Impulsionado pelo comércio, o Halloween ou Dia das Bruxas se populariza a cada ano que passa no país. A temática, trabalhada com mais frequência no passado em escolas e aulas de Inglês, se expande há alguns anos para festas à fantasia, decorações residenciais e até incentiva crianças que, repetindo o que assistem em filmes, batem na porta de vizinhos à procura de doces.