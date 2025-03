Salah faz dois de pênalti, Liverpool supera Southampton e dispara na liderança do Inglês

Salah chegou a 27 gols no campeonato. PAUL ELLIS / AFP

O Liverpool deu mais um passo importante na luta pelo título do Campeonato Inglês ao vencer o Southampton por 3 a 1, neste sábado (8), no Anfield, pela 28ª rodada da competição. O grande destaque foi Mohamed Salah, que marcou dois gols de pênalti e ajudou sua equipe a abrir uma vantagem ainda maior na liderança do campeonato.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 70 pontos e se isolou ainda mais na primeira colocação, deixando o segundo colocado Arsenal com 54. O Southampton, por outro lado, segue na lanterna da competição, com apenas nove pontos, cada vez mais próximo do rebaixamento para a segunda divisão.

Além da importância para a tabela, os dois gols ajudaram Salah a se aproximar ainda mais do topo da lista de maiores artilheiros da competição. O egípcio agora soma 184 gols, ocupando a quinta posição no ranking histórico, atrás apenas de Alan Shearer (260), Harry Kane (213), Wayne Rooney (208) e Andrew Cole (187).

O jogo começou com o Liverpool pressionando e buscando espaços na defesa adversária. Apesar da posse de bola e das tentativas de infiltração, a equipe de Jürgen Klopp encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em chances reais de gol. O Southampton, por sua vez, conseguiu equilibrar as ações a partir dos 20 minutos e aproveitou uma falha defensiva dos donos da casa para abrir o placar. Após um lateral cobrado na área, Van Dijk e Alisson não se entenderam, e Smallbone aproveitou para marcar no último lance do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Liverpool se reorganizou e precisou de apenas cinco minutos para empatar. Luis Díaz fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro para Darwin Núñez completar para as redes. O gol inflamou a torcida e deu novo ritmo ao time, que passou a controlar ainda mais a partida em busca da virada.

O momento decisivo veio aos 27, quando Smallbone derrubou Darwin Núñez na área e o árbitro assinalou pênalti. Salah cobrou com firmeza e colocou o Liverpool na frente. Mesmo com a vantagem no placar, o time da casa seguiu pressionando e, aos 41, novamente de pênalti, Salah bateu no canto esquerdo do goleiro e confirmou a vitória por 3 a 1.