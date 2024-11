Cidade que estava mais ansiosa pela reabertura do aeroporto de Porto Alegre, Gramado olha atenta o efeito nos números. Neste final de semana, a ocupação dos leitos em hotéis atingiu 60%, informa o secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci. No anterior à volta do Salgado Filho, ficou em 43,2%. A expectativa é de, nos decorrer dos dias, atingir 70%.