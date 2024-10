O turismo mais forte da serra gaúcha desceu em peso e fantasiado para a reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A surpresa era evidente entre os passageiros que desembarcaram do primeiro voo comercial que aterrissou, a coluna estava lá. Eram recebidos por duendes, ursos de pelúcia, astronauta, jogadores de basquete, cantores do Natal Luz e até uma bandinha alemã da Região das Hortênsias.