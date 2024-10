Principal destino turístico do Rio Grande do Sul, Gramado tem 86% da sua economia movida pelo turismo e, por isso, precisa da reabertura do aeroporto de Porto Alegre para retomar seus negócios. Tanto que o Natal Luz, tradicional ação de final de ano na Região das Hortênsias, começará no dia 24, três dias após a volta da operação no Salgado Filho,a inda que parcialmente.