Shopping terá parque de diversões com tobogã com descida de 35 metros trazido da China

Shopping a céu aberto em Igrejinha, no Vale do Paranhana, o Alles Blau inaugura no dia 24 um parque de diversões para chamar de seu. O mais curioso do Kinder Park será um tobogã inflável de 16 metros de altura e uma descida de 35 metros. O brinquedo foi comprado em uma feira dos Estados Unidos e importado da China. No verão, funcionará com água.