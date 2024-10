A Mônica dos quadrinhos aterrissará seu avião na reabertura do aeroporto de Porto Alegre

O avião temático da Turma da Mônica será um dos voos que aterrissará na reabertura do aeroporto de Porto Alegre, na próxima segunda-feira (21). Será pela companhia aérea Gol. Acompanhada por Mauro Sousa, filho do Mauricio de Sousa, a personagem entregará cortesias para os passageiros visitarem a Vila da Mônica, atração turística de Gramado que completou dois anos no último Dia das Crianças.