Na contramão do mercado retraído, construtora prevê dobrar venda e aposta na "volta aos escritórios"

Ao contrário do mercado da construção, que está retraído, a gaúcha CFL Inc pisa no acelerador dos lançamentos imobiliários. Em conversa com a direção da empresa na central de vendas, chamou a atenção da coluna a aposta no movimento de "volta ao escritório", no qual a construtora destaca o projeto da Country Tower, na Avenida Nilo Peçanha. É, o mundo dá voltas. No auge da pandemia, se dizia que o teletrabalho não recuaria, mas, agora, até mesmo as grandes companhias de tecnologia estão chamando os funcionários de volta à base.