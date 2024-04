Já com alguns projetos em execução nas redondezas, a incorporadora CFL erguerá mais três torres junto ao Country Club, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre — duas residenciais, no complexo Alameda Jardins, e uma corportativa, a Country Tower. A obra já começou e tem entrega prevista para 40 meses. O investimento não é informado. A construção vai exigir mil empregos, projeta o CEO da CFL, Luciano Bocorny Correa.