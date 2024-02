Criada em Porto Alegre mas atualmente com sede em Santa Catarina, a GND Incorporadora está investindo R$ 50 milhões para erguer um prédio de 51 metros de altura, com 17 andares, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. O Ybá Orla Residences fica na Avenida Borges de Medeiros, número 2.055, e, como o esperado, tem a vista para o Guaíba como atrativo.