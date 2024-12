Explosão em fábrica de munições no noroeste da Turquia deixa 11 mortos

Onze pessoas morreram e sete ficaram feridas nesta terça-feira (24) em uma explosão em uma fábrica de munições na região noroeste da Turquia, anunciaram as autoridades em um balanço atualizado da tragédia.

"Infelizmente, 11 pessoas morreram (...) oito mulheres e três homens. E temos sete feridos", declarou o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya.

Dos sete feridos, apenas dois permanecem "em observação" no hospital, de acordo com o ministro turco do Interior.