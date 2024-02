Nova atração tústica em Igrejinha, o Paradouro das Nuvens terá vista para três regiões do Estado: Metropolitana e vales do Paranhana e do Sinos. Foram investidos R$ 1 milhão em uma estrutura que fica 800 metros acima do nível do mar. Além do básico, como estacionamento e banheiros, haverá um local onde os visitantes poderão comer petiscos.