Após não fechar acordo com o HR Group, novo dono do Parque Knorr, a Bom Parque, que administra a Aldeia do Papai Noel há 26 anos, está trocando a atração de local em Gramado. A empresa irá para a Avenida Borges de Medeiros, número 2.300. O projeto está em desenvolvimento e a data da inauguração ainda não é divulgada.