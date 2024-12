American Airlines suspende todos os voos nos Estados Unidos por "problema técnico"

Segundo a emissora ABC, a Administração Federal de Aviação (FAA, pela sigla em inglês) dos EUA disse que a empresa solicitou que todos seus voos sejam interrompidos.



"No momento, estamos enfrentando um problema técnico com todos os voos da American Airlines", afirmou a companhia aérea em postagem na rede social X (antigo Twitter), prometendo restabelecer as operações assim que o problema for corrigido.