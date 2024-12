"Um dos grandes políticos brasileiros": Lula lamenta a morte de Alceu Collares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do ex-governador Alceu de Deus Collares nesta terça-feira (24), aos 97 anos . Único negro a comandar o Rio Grande do Sul, o ex-chefe do Executivo gaúcho estava internado desde segunda-feira (16) no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre.

Lula também classificou como "um dos grandes políticos brasileiros" e destacou o fato de Collares ter sido o único governador negro do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do PDT, ao lado de Leonel Brizola. "Sempre defendendo os trabalhadores e as causas trabalhistas do país, Collares deixa um grande legado para o Brasil".