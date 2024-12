Políticos, autoridades e personalidades lamentam a morte de Alceu Collares

Alceu Collares foi o único negro a comandar o Rio Grande do Sul, André Ávila / Agencia RBS

Alceu de Deus Collares morreu nesta terça-feira (24), aos 97 anos. Ele estava internado desde o dia 16 de dezembro no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, que emitiu boletim médico na manhã desta terça-feira informando o falecimento por "falência múltipla de órgãos".

Há oito anos, o ex-governador foi diagnosticado com enfisema pulmonar.

A morte de Collares, o primeiro governador negro eleito na história do Rio Grande do Sul, gerou reações de diversos políticos nesta manhã.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manifestou profunda tristeza pelo falecimento de Alceu Collares.

"O Rio Grande do Sul está de luto. Seu legado de luta pela justiça social, pelos direitos dos trabalhadores, pela educação, com a construção dos Cieps, ação pioneira de escola em tempo integral, e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul, seguirá como inspiração para todos nós", destacou.

Ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, Leite reforçou que decretou luto oficial de três dias e informou que o velório de Collares será realizado no salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini.

Ex-governadores destacam legado de Collares

O ex-governador do Rio Grande do Sul Jair Soares comentou o falecimento de Alceu Collares na Rádio Gaúcha e o definiu como um "homem extraordinário".

— Um homem que deixou um legado, uma história bonita. Um homem que nasceu em Bagé, pobre, passou por diversas dificuldades (...) Um homem extraordinário. Um homem de bom coração.

Emocionado, Soares relembrou da convivência com o político.

— Ele sempre transcendeu. Sempre foi um homem que soube dialogar — destacou. — Esse legado dele, tanto como prefeito de Porto Alegre, como governador, como deputado, é uma coisa que deve servir de exemplo para que todos saibam que é possível alcançar e fazer o bem em torno do trabalho que a área política, através de seus homens e seus líderes, realiza. O Collares deixará muita saudade.

Ao conversar com Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra, a ex-governadora Yeda Crusius também valorizou o legado do político:

— Várias coisas com o Collares fazem a diferença. Não teve vezes que eu não chamasse que ele não atendesse.

O ex-governador Germano Rigotto destacou a trajetória política do pedetista.

— É muito triste perder uma figura como o Collares. Uma pessoa que tem esse exemplo de ter passado pela vida pública com honradez, ética. Uma pessoa que começou como vereador, depois prefeito, governador, deputado federal, e ele teve essa questão de ser essa pessoa alegre, uma pessoa amiga, uma pessoa que efetivamente sabia fazer vida pública com alegria e com muita determinação naquilo que ele fazia. É uma perda para o Estado muito forte — disse.

O ex-governador Tarso Genro também falou sobre as lembranças ao lado de Collares, ressaltando, sobretudo, o trabalho do político como governador:

— Sempre gostei muito do Collares. Ele foi um político extraordinário para o nosso Estado. Enfrentou inúmeras adversidades comos todos nós, mas nunca perdeu o bom humor. Nunca perdeu o caráter solidário na sua participação política, e nunca perdeu o rumo nos seus compromissos com a população mais pobre do nosso Estado. Por isso, eu o admirava, frequentava a sua casa e estou muito triste com a sua perda. Ele deixa um crível exemplo de solidariedade política, de luta democrática e de boa gestão da coisa.

Outras manifestações nas redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um post na rede social X (antigo Twitter) lamentando a morte do ex-governador.

"Gaúcho de Bagé, foi único governador negro do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do PDT ao lado de Leonel Brizola. Sempre defendendo os trabalhadores e as causas trabalhistas do país, Collares deixa um grande legado para o Brasil", disse.

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, também se manifestou.

"Lamento o falecimento do ex-governador Alceu de Deus Collares na madrugada de hoje. Collares marcou a vida pública com uma voz forte e em defesa das ideias que defendia", escreveu.

Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo destacou que Collares "foi um grande líder político que dedicou a vida ao serviço público com responsabilidade e autenticidade".

O senador Paulo Paim também se manifestou na rede social:

"Uma voz insurgente contra as injustiças sociais e o subdesenvolvimento, Collares foi um democrata que lutou contra a ditadura. Travou o bom combate pelos direitos dos trabalhadores e das minorias. Sonhava com um Brasil grande e independente. Que seu legado inspire as futuras gerações".

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta também lamentou a morte de Collares: "Espirituoso, alegre, combativo e irreverente, deixará saudade em todos que conviveram com ele", escreveu.

José Furtunati, ex-prefeito da Capital, publicou uma série de fotos ao lado do político:

"Que Deus o acolha e conforte a esposa Neuza e todos familiares".

"Um líder que marcou a história do RS pela sua luta por igualdade e justiça social", afirmou o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior em publicação no X.

O ex-deputado Vieira da Cunha manifestou profundo pesar pela morte do companheiro de partido.

"Parte um gigante que nos deixa um legado de ensinamentos e bons exemplos. A política era sua paixão e vocação. Collares era uma fortaleza e sua força invencível vinha do rigor das suas convicções", escreveu. "Obrigada por tudo, meu líder".