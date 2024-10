"A responsabilidade é do Congresso", diz ministro sobre depósito cancelado para empresas atingidas por cheia no RS

É esperada para logo uma solução que desemperre o depósito de dois salários mínimos para funcionários de empresas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul previsto no programa do governo federal de manutenção do emprego. Apesar de terem o cadastro aprovado pelo Ministério do Trabalho, os empresários foram surpreendidos na sexta-feira (18), quando o pagamento não ocorreu. O motivo foi o vencimento da medida provisória, enfatizou à coluna o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, durante o Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.