Cancelado depósito pelo governo federal de salário para funcionários de empresas atingidas por enchente

Um novo abacaxi envolvendo medidas anunciadas para ajudar empresas do Rio Grande do Sul atingidas pela enchente. O vencimento da medida provisória que criou o programa do governo federal para a manutenção de empregos cancelou o depósito de dois salários mínimos que ocorreria nessa quinta-feira (17) para os trabalhadores, com o objetivo de complementar o salário e desafogar o caixa dos empregadores. Empreendedores procuraram a coluna assustados.