Empresas que se arrependeram da adesão a auxílio terão que devolver salário pago pelo governo a funcionários

O Ministério do Trabalho bateu o martelo de que as empresas do Rio Grande do Sul que se arrependeram de aderir ao programa de manutenção de empregos terão que devolver os dois salários-mínimos repassados aos funcionários para complementar a remuneração. Para isso, será publicada uma portaria especificando qual o tipo de guia de recolhimento da União (GRU) deverá ser usada, diz o superintendente do Trabalho no Estado, Claudir Nespolo.