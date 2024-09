Foi sancionada pelo presidente Lula e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23) a lei que permite a retomada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe Solidário). Os empréstimos a pequenos negócios atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul estavam suspensos desde seis de setembro porque a medida provisória expirou.