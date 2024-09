Além dos R$ 80 milhões do BNDES para custos da cheia, hospital Mãe de Deus aguarda R$ 70 milhões para reconstrução

Além dos R$ 80 milhões aprovados em empréstimo para capital de giro, o Hospital Mãe de Deus aguarda análise do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o pedido de R$ 70 milhões da linha de crédito específica para reconstrução de empresas atingidas pela enchente. Esperado para outubro, o valor já autorizado será para pagar funcionários e despesas com fornecedores, bancos e prestadores de serviços. São gastos do período no qual o hospital, fechado, não teve faturamento. A instituição foi duramente atingida pela inundação no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.