Centros Humanitários de Acolhimento serão fechados no primeiro semestre

Montados como alternativa para acomodar os desabrigados pela enchente de maio , os Centros Humanitários de Acolhimento (CHAs) remanescentes em Porto Alegre e Canoas serão desmontados até o final do primeiro semestre deste ano.

O vice-governador Gabriel Souza, que articulou com a Organização das Nações Unidas (ONU) a montagem dos centros , diz que os CHAs tiveram papel importante para dar dignidade às pessoas que estavam nos abrigos, mas perto de completar um ano da enchente o governo tem outras opções. Parte dos desabrigados irá para moradias provisórias, outra parte para as casas definitivas.

— O governo federal garantiu que todas as pessoas de baixa renda que perderam suas casas com a enchente teriam casas, mas as entregas estão atrasadas. Se não fossem os CHAs, essas pessoas ainda estariam em abrigos — afirma Gabriel.