Seis meses após enchente, quase 1,7 mil pessoas ainda vivem em centros humanitários e abrigos no RS

Flagelados estão acolhidos em 34 espaços provisórios de 21 municípios. Moradores do CHA em Porto Alegre reclamam do calor no local, que não possui janelas ou ventiladores. Governo do Estado afirma que vai fazer melhorias nas estruturas nas próximas semanas

