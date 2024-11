Ao longo do próximo ano, a Aldeias Infantis SOS acompanhará cerca de 240 famílias residentes na zona norte de Porto Alegre no processo de reestruturação pós-enchente - todas já foram selecionadas. A ação humanitária foi anunciada nesta quinta-feira (7), na unidade da organização em Porto Alegre, localizada no Sarandi, bairro severamente afetado pela enchente.