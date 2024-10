Auxílio de R$ 5,1 mil a atingidos pela enchente ainda tem 336 mil pedidos em análise, mostra Painel da Reconstrução 

Após a enchente que devastou o Rio Grande do Sul em maio, os governos federal e estadual instituíram medidas de apoio financeiro direto aos atingidos. O principal foi o Auxílio Reconstrução, anunciado pelo Palácio do Planalto ainda maio, prevendo pagamento de uma parcela única de R$ 5,1 mil para cada família diretamente afetada. Mais de cinco meses depois do anúncio, 336 mil pedidos ainda aguardam resposta definitiva, enquanto R$ 1,9 bilhão já foi pago a 377 mil famílias.