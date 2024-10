Governo dará prazo para recurso a quem teve Auxílio Reconstrução negado; veja como será o processo

Famílias atingidas pela enchente de maio no Rio Grande do Sul e que ainda estão à espera do Auxílio Reconstrução de R$ 5,1 mil terão prazo formal para recorrer de eventual negativa do pedido. É o que prevê portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (11), pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Somando-se os prazos estabelecidos pela norma, a família poderá levar até três meses e meio para receber uma resposta final.