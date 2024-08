Auxílios financeiros para atingidos pela enchente somam R$ 12 bi; mais de 80% são antecipações de benefícios

Desde as primeiras semanas após o início da enchente que devastou o Rio Grande do Sul em maio, os governos federal e estadual têm anunciado medidas que buscam acelerar a recuperação econômica da população e do Estado. Entre os anúncios, há ações de apoio financeiro direto aos atingidos pela inundação, que se dividem entre aquelas que foram desenvolvidas com aplicação de recursos extraordinários e as antecipações e liberações de benefícios sociais e previdenciários.